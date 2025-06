Pegan redadas a economía local

Las recientes redadas implementadas por autoridades migratorias en Estados Unidos están comenzando a impactar negativamente la economía del lado mexicano de la frontera, advirtió el comerciante local, Lauro Peña García.

De acuerdo con el empresario, las ventas de productos que tradicionalmente se enviaban al Valle de Texas han disminuido entre un 10 y 15 por ciento. Explicó que los propietarios de restaurantes norteamericanos han dejado de cruzar a Matamoros para adquirir insumos debido a la falta de personal, derivado de las detenciones migratorias.

"Ahorita, los dueños de los restaurantes ya no vienen, ya no tienen gente que atienda a los comensales, están solos, no hay movimiento comercial, es un impacto negativo para ambos lados de la frontera", expresó.

Peña García señaló que los efectos se perciben tanto en la baja demanda de materias primas para negocios de comida, como en la reducción de otras compras personales que realizaban habitualmente los empresarios estadounidenses durante sus visitas a Matamoros.

"El movimiento comercial se ha frenado. Antes venían por mercancía para sus negocios, pero también compraban para sus casas; todo eso dinamizaba nuestra economía. Hoy, las ventas han caído significativamente", lamentó.

El comerciante consideró que, de continuar estas acciones por parte del gobierno estadounidense, la afectación económica podría agudizarse no sólo en Matamoros, sino en toda la región fronteriza.