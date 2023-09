Duplican arribos migrantes, perfilan que llegarían todavía más

La cuestión de los inmigrantes es que cada vez llegan más; ustedes han visto aquí en Matamoros, en el avión, en los autobuses y otras maneras que llegan y todo su haber es cruzar hacia Estados Unidos por el sueño americano que todos conocemos”. Francisco Gallardo López, encargado de la Movilidad Migratoria

En las últimas semanas se ha duplicado el número de migrantes en la ciudad, pues se estima que haya de nueva cuenta cerca de cinco mil personas de diferentes nacionalidades.

El encargado de la Movilidad Migratoria de la Diócesis de Matamoros, Francisco Gallardo López, aseguró que en los albergues se tienen alrededor de 2 mil 500 personas, pero en condiciones de calle y a la orilla del río hay una cantidad similar.

“La cuestión de los inmigrantes es que cada vez llegan más; ustedes han visto aquí en Matamoros, en el avión, en los autobuses y otras maneras que llegan y todo su haber es cruzar hacia Estados Unidos, por el sueño americano que todos conocemos”, dijo.

“Y creo que eso es lo que les hace moverse y pasar situaciones gravísimas; estuvimos en un grupo donde analizamos la cuestión del transporte de los inmigrantes, los que pueden viajar de manera cómoda.

Pero nuevamente están haciendo uso de la bestia; también ahora los venezolanos y los que están en el centro del país, pues han platicado cómo nuevamente hay mutilaciones, desapariciones por el tren, todo aquello que contiene”, afirmó.

Destacó que “Al llegar aquí a la frontera, pues llegan y los puentes están cerrados, salvo con la plataforma de Estados Unidos, el CBP One, pero que en realidad es complicado porque tarda mucho para poder hacerlo y se les dificulta a veces porque no tienen teléfono, a veces porque no hay internet, tantísimas cosas”.

¿De cuántos estamos hablando que hay en Matamoros?

- “Yo considero, porque si nosotros tenemos más o menos albergados unos dos mil, y en otro centro hay 500, 600, unos, ha de haber 4 mil, 5 mil personas”.

Comentó que “de nueva cuenta hay en hoteles, en casas, casas abandonadas, hay en campamentos chiquitos, o sea, sí ha de haber todo eso”.

¿Podrían llegar más?

- “Comentan que en el sur todavía hay un gran número de inmigrantes, sí. Según lo que nos dijeron quienes se dedican ahí en el sur a cuidar a los inmigrantes, se dice que pueden llegar más”, advirtió.