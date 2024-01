Demandan liquidación como les corresponde

Matamoros, Tam.

Los trabajadores de Recubrimientos Industriales Fronterizos (Reinfro) se manifestaron ayer por la tarde en las afueras de dicho corporativo, exigiendo que se les pague su liquidación al 100 por ciento tras ser despedidos en diciembre y es fecha que no se reciben su finiquito conforme a la ley.

Carlos Hernández, extrabajador de esta empresa, comentó que el 17 de enero tuvieron la primera audiencia sin que se concretara un acuerdo entre ambas partes, por lo que se reprogramó una segunda para finales de este mes.

"La verdad, nos corrieron sin justificación; el 20 de diciembre del año pasado nos mandaron llamar a Recursos Humanos, nos ofrecieron una cierta cantidad de dinero, que no aceptamos porque no era lo que nos correspondía; de ahí nos dijeron que nos saliéramos de la empresa, que ya no pertenecíamos a la misma", explicó.

"Nos despidieron porque están cambiando de razón social y no nos quieren liquidar, es lo que está sucediendo; la empresa pertenece a Raúl González y se la va a pasar a su esposa, pero no nos quieren liquidar", dijo.

Manifestó que pertenecen al Sindicato de Trabajadores en General Especializados en la Rama Industria, Electrónica, Ensamble y Maquiladoras, de la Región de Matamoros (Stgerieem) que tiene al frente como secretario general a Alfredo Bazán.

Resaltó que él, después de estar trabajando 21 años en dicho corporativo, sólo le ofrecieron 120 mil pesos y les estarían pagando en abonos cada mes mil 200, lo cual no aceptó, al igual que otros compañeros.

Indicó que en lo que le corresponde por Ley en promedio son más de 300 mil pesos por trabajar estos 21 años, pero hasta el momento la empresa no quiere responder.

Son alrededor de 10 extrabajadores de Reinfro los que se manifestaron en las afueras de este corporativo que se ubica en el Sendero Nacional, en la entrada al fraccionamiento Vamos Tamaulipas.