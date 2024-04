"Ven Roy, no estoy enojada, sal de ahí", clamaba la mamá

Matamoros, Tam.- "Ven Roy, no estoy enojada, sal de ahí, vente conmigo mi amor, aquí te voy a esperar, te perdono papacito", gritaba la señora María Magdalena Mendoza Vázquez al momento de estar presenciando como las autoridades y la comunidad buscaban a su hijo entre el agua de la Laguneta de la Junta de Aguas.

Momentos de desesperación y angustia fueron los que se vivieron durante el viernes por parte de la madre de Leonardo, familiares y amigos, quienes desde que supieron de la tragedia no se despegaron del lugar, incluso durmieron ahí en espera de poder dar con el cuerpo del joven de apenas 15 años de edad.

Explicó que el día de la tragedia, el pasado jueves por la tarde, a eso de las 3 de la tarde su hijo Leonardo estaba con ella en su hogar junto con sus dos compañeros y después de que comieron él se puso a hacer su tarde.

Comentó que después sonó el celular de su hijo y el menor le comentó que iría con sus amigos

"Me dijo ahorita vengo, vamos a ir a bañarnos todos, hace mucho calor, no me voy a meter, solamente me aventaré un clavado", señaló. Explicó que después le fueron avisar de la tragedia y los vecinos le mencionaron que su hijo gritaba que lo ayudaran, pero pensaban que estaba jugando.