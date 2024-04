Desdeñan entrevistas para laborar en Ietam

Matamoros, Tam.

Aspirantes a trabajar en el Consejo Municipal del Instituto Electoral Estatal abortaron y no acudieron a las entrevistas que estaban programadas, como parte de las contrataciones que se vienen haciendo para este proceso electoral.

La presidenta del Consejo Municipal, Margarita Santiago Reyes comentó que esto se debe, principalmente, a que las personas encuentran un trabajo en donde la contratación es inmediata, considerando que para entrar al Ietam aún hay que esperar algunas semanas más.

Resaltó que ya se presentaron algunas ausencias por parte de estas personas que estaban citadas para las entrevistas, esto debido a que encontraron otro trabajo y por eso prefirieron opta por otra oportunidad.

Recordó que para laborar dentro de este proceso electoral lleva un tiempo para la contratación, y en ocasiones, quienes aplican en su momento no tenían un empleo, pero en el tiempo que se presenta la solicitud, la entrevista, el examen y que llega la fecha de contratación, algunos encuentran alguna otra oportunidad y la aprovechan.

"Los entendemos, considerando que no pueden esperar tanto tiempo para ser contratados; hay que esperar un tiempo prudente, por eso es que algunos ya no asistieron a la entrevista, nos comunicamos con ellos y nos comentaron las causas por las cuales no asistieron, que en este caso porque encontraron empleo y ya no siguieron con este proceso", dijo.

Manifestó que serán un total de 186 personas las que serán contratadas para colaborar en este proceso electoral que se lleva a cabo y que concluye el 2 de junio con las votaciones, tanto federales como locales.

"Estamos confiando en que el resto de las personas que hicieron el compromiso con el Ietam cumplan y continúen con su proceso hasta ser contratados, y de esta manera estar listos para lo que será todo este proceso a vivirse de una manera más intensa a partir de mayo", concluyó.