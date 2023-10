Descarta ITM llegue oleada de migrantes

Matamoros, Tam.

Actualmente, en Tamaulipas existen alrededor de 9 mil migrantes, esto entre Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, pero en donde más existe población con estas características es en la primera ciudad en mención; allá debe de haber alrededor de 6 mil o un poco más.¨ Juan José Rodríguez Alvarado, director del ITM

Ante la nueva oleada de migrantes que viajan del sur de México hacia la frontera, se pudieran quedar en Piedras Negras y Ciudad Juárez, debido a que lo están haciendo a bordo de la "bestia" y este medio de transporte no tiene destino hacia la frontera de Tamaulipas, aseguró el director del Instituto Tamaulipeco para el Migrante, Juan José Rodríguez Alvarado.

Manifestó que esta comunidad viene viajando en el tren debido que para ellos no tiene un costo, pero para llegar a esta región no hay este tipo de transporte, por eso se estima que no se estaría recibiendo este impacto en cuanto a la llegada de más migrantes.

Resaltó que aún así habrá que estar muy atentos de este comportamiento, ya que al momento de llegar a sus destinos y ver que están muy saturados los espacios pueden decidir viajar a fronteras de Tamaulipas.

Aseguró que existe la capacidad de atención para esta comunidad, como es el caso de Matamoros, en donde se abrió un albergue y se está ampliando precisamente para poder tener una mayor capacidad de atención a esta población flotante que sigue llegando.

Rodríguez Alvarado indicó que se espera que de la cantidad de esta población que se estima que viaja en la "bestia" si llegan a Tamaulipas será una mínima parte, considerando que este medio de transporte se dirige a otros destinos y es a donde estarán arribando en busca de llegar a los Estados Unidos.