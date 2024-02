Denuncian abusos de autoridad en puentes internacionales de Matamoros

En aumento el número de quejas en contra de los elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Aduanales de los puentes internacionales, quienes abusan de los turistas al inventarles leyes y pago de impuestos o el que se tengan que retornar, de lo contrario pierden la mercancía que llevan.

En semanas recientes los importadores de autos usados alzaron la voz por los abusos cometidos en su contra, y ahora es el sector turístico el que de forma enérgica pide a las autoridades federales frenar el abuso que están cometiendo elementos de dichas corporaciones en los puentes que colindan entre Brownsville y Matamoros.

El representante de los comerciantes de la zona peatonal, Miguel Ángel Caballero Barajas, manifestó su enojo ante los abusos que están cometiendo estos agentes en contra de los ciudadanos y turistas que arriban a esta frontera.

"En días pasados le tocó a una de mis hijas que venía a una actividad con causa a esta ciudad; al llegar al Puente Viejo en la aduana local le impidieron el paso, al no traer el holograma o documento del vehículo no actual, sino, del año pasado, el oficial le pidió documentos anteriores, aún y cuando mi hija traía todos los documentos del 2024 en regla, no la dejaron pasar y la regresaron", lamentó.