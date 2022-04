Demanda la Canaco mantener cubrebocas

“En los parques hemos visto como ya no lo usan, lo usan cuando tienen que entrar a los centros comerciales, porque ahí no se los permitimos, no hemos bajado la guardia en este sentido, por ello nos hemos reunido para que se sigan con estas medidas”, indicó.

“Ahorita ya en las áreas públicas la gente anda sin cubrebocas, esperemos que esto no dispare los contagios, que al menos la gente guarde la sana distancia, porque en Estados Unidos se preparan para una quinta ola, y por eso nos preocupa”, agregó.

Manifestó que ahora será responsabilidad de la misma ciudadanía el mantener las otras medidas como una forma de precaución, sobre todo seguir manteniendo la sana distancia para evitar un repunte en contagios.

Recordó que incluso en donde inicio esta pandemia hace dos años volvieron al confinamiento, situación que pudiera presentarse de nueva cuenta en esta zona del mundo por lo que hay que estar preparados.

Agregó que sin duda alguna esta decisión es un arma de dos filos, pero esperemos que no se disparen de nueva cuenta los contagios de esta enfermedad.