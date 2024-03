Convoca a demandar semana de 40 horas

Matamoros, Tam.- La diputada federal, Susana Prieto Terrazas, está convocando a una brigada nacional a los trabajadores y trabajadoras.

"No hay 40 horas, no hay voto", ya que desde el 25 de abril del 2023 se tenía lista la iniciativa de la reducción de la jornada laboral "Y ahora resulta que la están utilizando como una promesa de campaña", dijo.

La legisladora federal indicó: "A mí me preocupa sobremanera que en estos trípticos que se están repartiendo a lo largo y ancho de la República Mexicana viene como una promesa de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum; no se vale, como promesa de campaña si aún alcanza a pasar", dijo.

Manifestó que la última vez se les dijo que sería en marzo cuando estaría entrando, de ahí en fuera el diputado Ignacio Mier no ha dado a conocer alguna otra fecha.

"Porque lo están utilizando como una herramienta electoral, incluso me preguntaron si esta era iniciativa electoral y como siempre yo con la frente en alto les dije que no, ya que salió publicado en el mes de octubre del año 2022 en la gaceta parlamentaria; no era electoral", comentó.

"No se vale, a mí me invitaron a trabajar aquí por el pueblo y me dijeron que el pueblo manda, por eso yo le digo al pueblo que a partir de este momento, como puedan, hagan una carta a mano en su casa que diga: soy Susana Prieto, estoy a favor de las 40 horas, y la firmen, mándenla a la avenida Congreso de la Unión 66 Venustiano Carranza, colonia El Parque, dirigida a Susana Prieto", manifestó.

Convocó a utilizar el servicio postal que poco se usa, ya que es mejor tener esas cartas de manera física que digital.

Esta postura la dio a conocer la diputada federal, ahora sin partido, a través de un video en sus redes sociales. Se desligó de Morena por diferencias políticas, como lo de las 40 horas.