Tienen que pagar a maestro externo para dar clases: Padres de familia toman una escuela

Por: Miguel Jiménez

Noviembre 15, 2024 -

Un grupo de padres de familia, particularmente del grupo de 1-D, tomaron las instalaciones de la Primaria "Albert Einstein" en Matamoros, que manifestó estar cansado de estar pagando a un maestro externo para que sus niños reciban clases, ya que la maestra que estaba en ese grupo, de la noche a la mañana, la cambiaron a otro plantel, donde tiene su segunda plaza en el turno vespertino.

Ana Belén Cortez Arizoca, delegada sindical de la Zona Escolar 146, señaló que sobre este cambio de dicha maestra, de nombre Cecilia Mata Vizcaíno, "La verdad no sé cómo fue que se hizo ese cambio, porque ahorita no son los tiempos en base al esquema operativo del Usicamm; no sabemos ante quién acudió para que le autorizaran irse de esta escuela, dejando a su grupo solo para irse a otro plantel".

Lo peor del caso, agregó, "Es que el departamento de Planeación de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) no envió a otro recurso humano para que se hiciera cargo del grupo; entonces, desde hace un mes que tenemos esta situación en este plantel.

Y los padres de familia, con justa razón tomaron las instalaciones de la escuela a medida de presión para que las autoridades de Ciudad Victoria respondan ante esta demanda de que necesitan a un maestro o maestra para que atiendan el grupo de primero D", comentó.

El maestro llegará este viernes: Ibarra Colmenares.

Ante esta problemática, hasta esta Primaria"Albert Einstein", llegó el titular del Crede en Matamoros, César Dahir Ibarra Colmenares y después de hacer unas llamadas a Ciudad Victoria, particularmente a la SET, él se comprometió en que hoy viernes 15 de noviembre llegará un maestro o maestra para atender al grupo de 1 -D.

" Ya hablé a Ciudad Victoria, ya saldrá una orden de adscripción para el maestro o maestra que viene para acá a Matamoros para trabajar en esta primaria; obviamente, al grupo donde hace falta el recurso", dijo.

Los padres de familia dijeron que desistirán de su postura, pero que si hoy viernes realmente no se presenta el nuevo maestro, tomarán las instalaciones de la escuela de ambos turnos, edificio escolar que alberga a alrededor de mil 300 alumnos.