Quedan obreros a la deriva

Quienes trabajaban en Componentes Universales, no saben si recibirán o no un pago de indemnización por la salida de la empresa Componentes.

Entre incredulidad, asombro y decepción, los cientos de obreros que trabajaban en la maquiladora Componentes Universales, recibieron la noticia de que ésta los había despedido de manera definitiva y para garantizar parte de su finiquito, tendrán que vender la maquinaria e insumos que están en el interior de la maquiladora.

La comunidad obrera de Componentes Universales recibió la noticia de que ya no había nada que hacer, se terminaron las negociaciones con los empresarios del corporativo, tendrán que embargar la nave industrial y buscar compradores para poder pagar el finiquito de cerca de mil trabajadores, entre sindicalizados y personal de confianza.

Fue alrededor de las 12:00 horas, que llegaron los delegados sindicales hasta las afueras de esta maquiladora, misma que el pasado 22 de marzo cerró sus puertas de manera definitiva en esta localidad, en donde solo le notificaron a sus trabajadores, mediante un anuncio, que ya no abrirían más sus puertas.

Desde entonces, los obreros sindicalizados se colocaron en las entradas y salidas de la empresa, esto con la finalidad de cuidar que no sacaran nada del interior; desde entonces, iniciaron una serie de negociaciones en busca de llegar a un acuerdo, pero este martes se confirmó que ya no habría más, simplemente, se acabó.

Los delegados informaron que la empresa volvió a hacer referencia que la financiera les cerró las puertas una vez más y no iban a poder pagar la semana siguiente sobre el 60 por ciento, solo se cubrió la anterior. "A partir de ahora ya todos estamos despedidos, ya no tenemos trabajo compañeros".

La clase trabajadora se vio sorprendida, incluso, al grado de llegar al llanto, a las lágrimas, a la tristeza que esto representa después de haber trabajado la mayoría, por más de 20 años toda una vida hecha en esta empresa.

"¿Por qué nos hacen esto?, ¿por qué no piensan en nosotros?, aquí dejamos una vida, hasta diabetes nos dio, de aquí vivimos, tenemos hijos en las escuelas, no se me hace justo, después de 22 años que estuvimos aquí y ahora nos salgan con esto".

"¿Qué vamos a hacer?. En mi caso, yo tenía 22 años trabajando y me quedé sin empleo, lo peor, es que mi esposo también, él trabajaba conmigo, él tenía 23 años en esta empresa; siento impotencia, no esperábamos que esto terminará así", dijo Leticia Méndez, una de las tantas trabajadores que ahora quedó desempleada.

Manifestó que de ellos dependen tres hijos, uno está estudiando en la universidad, otro en el Conalep y otro en la primaria.

"De aquí sacábamos adelante los gastos de la casa".

Ahora no sabe cómo le harán, más durante este tiempo de espera.

"Tenemos que ir a buscar trabajo, pero también tenemos que estar aquí vigilando lo nuestro, no sé cómo le vamos hacer para salir adelante en todo esto", manifestó.