Impone directora compra de uniformes

Matamoros, Tam.

La tesorera de la mesa directiva, Maura Avilés aseguró que al intentar dialogar con la directora Margarita García Médica les dejó en claro que la decisión ya estaba tomada y tenían que comprar los nuevos uniformes.

"Hay padres de familia que acababan de comprar los actuales, unos porque ya van a salir y los quieren presentables para su graduación, otros porque ya no les quedaba, imagínese ahora volver a pagar y son precios que prácticamente son el doble de los actuales no es justo", dijo.

"Además no nos han enseñado el nuevo diseño, no nos están tomando en cuenta para nada, ya nos han hecho lo mismo en otras ocasiones y los uniformes son de pésima calidad, ya basta no queremos más imposiciones", indicó.

"Hay otras necesidades en estos momentos en la escuela como para andar pensando en hacer que los alumnos se vean como los de una escuela particular, somos escuela pública y por eso estamos aquí, porque no podemos pagar una privada" refirió.

Los padres de familia se mostraron molestos ante esta nueva imposición, por lo que el próximo martes habrán de sostener una reunión en una junta general en donde votaran para decidir si se cambia o no el uniforme.