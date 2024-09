Colonos de la coalición de Invasiones Unidas de Matamoros: Exigen regularización

Colonos que conforman la Coalición de Invasiones Unidas de Matamoros, bloquearon diferentes calles del primer cuadro de la ciudad, con la finalidad de presionar a las autoridades de los tres ordenes de gobierno para que les regularicen sus predios y les permitan tener un lugar digno donde vivir junto a sus familias.

Desde temprana hora del jueves llegaron al palacio municipal, en donde intentaron dialogar con el presidente de este municipio, al no tener una respuesta satisfactoria, tomaron la decisión de cerrar algunas calles de esta ciudad.

Miguel Ángel Hernández Cano representante de esta organización, señaló que por lo menos son 11 líderes de invasiones que hay en esta ciudad, buscando el poder regularizar el predio, ya que hay muchos dueños de dichos predios y todos cobran, por eso se quiere que las autoridades respondan, que ellos sean los que tomen cartas en el asunto para evitar que abusen de la necesidad que tiene la gente.

“Nosotros lo que buscamos es que las autoridades no digan que si nos van a regularizar, pero que sea real, no que solo nos digan si, pero nunca nos ayudan, además ahora si salen dueños de los predios, pero cuando estaban solos y llenos de basura ahí no había nadie, pero ya limpiamos, ya habilitamos ahora si llegan dueños por todos lados”, dijo.

Hernández Cano aseguró que se vienen dando algunos abusos por ciertos personajes, uno de ellos de nombre Miguel Ángel Wong Soto, quien presuntamente tiene antecedentes penales allá en San Luis Potosí.

“Nosotros lo único que queremos es que nos digan las autoridades que nos van ayudar y que en verdad lo hagan con hechos, no con palabras, necesitamos el apoyo de ellos, porque hay mucha gente humilde en estas invasiones que no tienen para pagar una casa de Infonavit o de cualquier otra índole que son mensualidades sumamente elevadas”, dijo.

Los protestantes portaron una manta que representaba la Coalición de Invasiones Unidas de Matamoros, además de cartulinas en donde pudo leer, “exigimos un foro de INSUS donde se esclarezca la verdad”, “estamos cansados de la CUMAT de su violencia y de tanto robo. ¿porque no los detiene el gobierno?”, “el silencio no significa ceder aquí nadie se rinde”, entre otras consignas que manifestaron en sus cartulinas.

Dentro de esta manifestación acusaron a Miguel Ángel Wong Soto, quien es uno de los principales vendedores de lotes irregulares en esta ciudad y que hasta la fecha pese a las quejas y denuncias las autoridades no han procedido en su contra.

ANTECEDENTES DE WONG SOTO

Estuvo recluido en el penal de La Pila en San Luis Potosí, desde el 3 de diciembre del 2004 hasta el 18 agosto del 2009, donde cumplió una condena de 4 años y 11 meses de una sentencia de 5 años y 10 meses (salió antes por enfermedad)

En el 2012 fue detenido por la Policía Federal por manejar un auto azul sin placas en La Florida San Luis Potosí.

En marzo del 2014 fue detenido por la Policía ministerial del estado especializada en delitos sexuales, además de aparentemente traer posesión de una droga y dinero en efectivo por más de 43 mil 500 pesos de los cuales no explicaba su procedencia.

En el 2019 salió a relucir un presunto fraude de parte de Wong Soto. Ya que entre el 2000 y 2001 vendió unos terrenos de la colonia Las Cabañas de manera irregular, pero las personas fueron hasta el congreso del estado para intentar poner en regla esos terrenos ya que no tenían nada de documentos.