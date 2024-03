Llama Sheinbaum a consolidar la Transformación durante visita a Tamaulipas

"Vamos a apoyar a Tamaulipas; hay varios e importantes proyectos que estamos abordando con el gobernador Américo Villarreal Anaya y vamos a apoyar las regiones de la entidad; por ejemplo, con un proyecto turístico relevante en el puerto de Tampico, un puente fronterizo entre Nuevo Laredo y Estados Unidos, así como un proyecto de transporte conurbado entre Reynosa y Río Bravo; todo lo habremos de apoyar", así inició su gira de proselitismo por la frontera tamaulipeca Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por la coalición "Juntos Haremos Historia" que integran Morena-PT y PVEM.

ESTRATEGIAS EFICACES EN SEGURIDAD

La candidata presidencial por Morena fustigó que se haya tergiversado el sentido de la campaña de "Abrazos No Balazos", en donde incorrectamente se le atribuye al Presidente López Obrador abrazar a los delincuentes con impunidad a sus delitos. "Los abrazos son para los jóvenes, para las familias. Felipe Calderón inició y desató una guerra violenta".

Cuestionada en torno a la reciente designación de candidatos por Morena en Tamaulipas, en donde se suscitaron algunas inconformidades declaró que es un asunto que compete a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en donde no tuvo injerencia alguna.

"La selección de candidatos se realizó mediante encuestas, en nuestro caso, yo fui elegida mediante encuestas, entonces, más que saber mi opinión, creo que debiéramos preguntarles a los compañeros que apoyaron las encuestas y en su momento harán lo propio los ciudadanos", asentó.

Mitin en Reynosa

Al presidir en la explanada de la Plaza Principal de Reynosa, Claudia Sheinbaum afirmó que devolverá el amor con amor que ha recibido de Tamaulipas y propuso emprender una estrecha relación de trabajo y coordinación.

"Hoy vengo a comprometerme con ustedes, primero, que vamos a continuar la Transformación que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador; quiere decir que vamos a seguir gobernando con los mismos principios, pues venimos de un movimiento social. Nosotros no luchamos por el poder, sino por la democracia, justicia social y derechos de los trabajadores", dijo.

Fue acompañada por miles de reynosenses, así como de los candidatos al Senado y diputación federal de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. "Ustedes conocen nuestro ideario y principios en toda política y acción que hacemos. Primero los Pobres, por el bien de todas y todos, porque es un asunto de igualdad, derechos y humanismo; quien se quedó atrás fue por causa de un sistema neoliberal que se impuso por la fuerza en nuestro país, generando desigualdad y pobreza, privatizando todas las empresas.

Nosotros creemos en el humanismo, en que nadie se puede dejar atrás, y no es asunto de meritocracia, por eso vamos a continuar con estos valores. No Mentir, No Robar y No Traicionar a Tamaulipas", dijo.

"Hoy tenemos referentes económicos y laborales muy importantes, nuestro peso está en su momento, es la moneda más apreciada frente al dólar, los salarios han subido y promoveré como presidenta que éstos crezcan y que no haya efectos inflacionarios en el poder adquisitivo de nadie", apuntó. Sometió a votación de la audiencia en este evento dos iniciativas de programa social que propondrá a rango constitucional.

El primero, un apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años, reconociendo que son las mujeres las formadoras de la familia y administradoras del hogar. El segundo es ampliar un apoyo para todos los niños que cursan la educación básica en el sistema público y promover la construcción de más escuelas preparatorias y universidades.

"Por eso, con nuestro Plan C requerimos que este 2 de junio nos ayuden con el voto para obtener las dos terceras partes del Congreso de la Unión, Senado y los Congresos Estatales; por eso vamos con todo para darle continuidad a la Transformación de México", aseveró.

Convocó a la unidad y trabajar en la consolidación de la Transformación que está en marcha y se habrá de consolidar.

Claudia Sheinbaum fue recibida por simpatizantes.

Gira por Matamoros

Sheibaum visitó Matamoros al filo del mediodía en donde fue recibida por decenas de simpatizantes de los partidos Verde Ecologista, del Trabajo y Morena, quienes son los que conforman esta alianza.

Bajo un cielo nublado y después de haber estado en la ciudad de Reynosa, la candidata llegó a la plaza principal Miguel Hidalgo en donde al irse dirigiendo al estrado fue saludando a los presentes que se dieron cita en este lugar.

Agradeció el recibimiento que le dieron los ciudadanos matamorenses, así mismo a quienes la acompañaron como candidatos a las diputaciones federales y al Senado de la República.

Ahí se comprometió a trabajar por darle continuidad a los programas sociales, pero, sobre todo mejorarlos, tanto para los niños, jóvenes, adultos y principalmente las mujeres quienes son el pilar de los hogares.

Comentó que el apoyo a la mujer arriba de 60 años es primordial, considerando que primero fueron madres y ahora son abuelitas algunas de ellas, por eso habrá que generar un programa social para esta población femenil.

Durante su discurso afirmó que las encuestas la ponen en primer lugar por 25 puntos arriba del segundo lugar, esto debido a que el pueblo de México quiere que siga la Cuarta Transformación para consolidar este proyecto.

Se comprometió con el sector educativo y estudiantil para ofrecerles los apoyos que necesitan, por un lado, los maestros, para que se les facilite sus ascensos, mientras que los estudiantes para que desde primaria hasta que concluyan sus estudios cuenten con el apoyo de los programas sociales.

Manifestó que este proceso electoral será un actividad que se estará realizando de manera conjunta con todos los candidatos, todos van a trabajar por un mismo objetivo que es seguir con esta continuidad de la Cuarta Transformación.

Gira por Río Bravo

Un llamado a lograr la mayoría calificada en ambas Cámaras para sacar adelante el "Segundo Piso de la 4T", fue el llamado que hizo la candidata a la presidencia de la República por la coalición Morena-PT-Verde.

La abanderada de la Cuarta Transformación pisó la plaza Benito Juárez pasando las 16:15 horas ante la asistencia de más de 3 mil personas.

La candidata firmó autógrafos a militantes de Morena.

La acompañaron los candidatos a las diputaciones federales, diputaciones locales y los prospectos a la senaduría por Morena, Verde y PT.

Sheinbaum expuso que con la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se lograrán las reformas propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr: