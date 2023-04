Atienden a 60 mujeres en la Casa Violeta

Matamoros, Tam.- A un mes prácticamente que fue inaugurada en esta ciudad la Casa Violeta , en este tiempo se han atendido a 60 mujeres que ha recibido maltrato físico por parte de sus parejas, de los cuales solo 10 presentaron las denuncias de manera formal, el resto no lo hacen al tener temor de que les pueda suceder algo más grave.

La directora del Instituto de la Mujer, Diana Laura Cavazos Vélez comentó que en este lugar se les esta resguardando para evitar que sigan siendo dañadas por sus parejas, en donde recibir la atención psicológica, protección y de abogados para que presenten las denuncias correspondientes.

Recordó que una vez que las mujeres llegan a la casa o piden la intervención de las autoridades, son resguardadas por 72 horas, en este tiempo se les atiende en todos los sentidos, así mismo se les invita a presentar la denuncia correspondiente, la mayoría evitar llegar a dichos extremos pese a ser violentadas físicamente, ya que cuando llegan a este lugar, se les observa las marcas del daño que les ocasionan sus parejas.

Manifestó que la mayoría de estas mujeres no presentan sus demandas porque tienen temor, no tienen una familia, no tienen un trabajo, se sienten inseguras, por lo que prefieren aguantarse antes de quedarse sin nada.

Destacó que los 60 casos que se han presentado en la casa Violeta son por violencia física muy notoria y visible, se les invita a que presenten las denuncias, pero se abstienen por lo antes mencionado, prefieren aguantar lo que viven en su hogar.

Lamentó que haya muy pocas denuncias por parte de la comunidad femenil que se ve involucrada en hechos de violencia, pese a que se pone en riesgo su propia vida, prefieren no actuar y lamentablemente regresan a sus hogares a seguir viviendo en este ambiente poco agradable.