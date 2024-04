´Quedan a deber los candidatos´

Matamoros, Tam.

Las candidatas y el candidato a presidente de la república nos quedaron mucho a deber en el primer debate que se llevó a cabo el pasado domingo, ya que lejos de presentar planteamientos de propuestas, se dedicaron a pelear y atacarse, aseguró el empresario hotelero de esta ciudad, Gerardo Rodríguez Puente.

El ex presidente de la Asociación de Hoteles, comentó que como empresario sentimos que dejaron mucho a deber, no nos dijeron propuestas claras, no supimos con qué iban a mejorar la economía de nuestro país, ni cómo iban a mejorar la seguridad, solo vimos ataques.

"Aunque para ser el primero cumplieron con su objetivo que era de atacarse el uno al otro, ahora en el segundo debate esperamos que el candidato de Movimiento Ciudadano y las candidatas de las coaliciones Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México, nos demuestren más interés por nuestro país, dejen de pelear y exhibirse para hacernos verdaderas propuestas", dijo.

"Entendemos que van a ser unas elecciones muy reñidas entre las dos candidatas, yo creo que sí va a estar apretado y aquí es cuestión de convencer al que está indeciso, ya que es necesario que el día de la elección los ciudadanos salgan a votar", agregó.

El consejero nacional de la asociación de hoteles, indicó que ahora hay que saber qué porcentaje de la población vio el primer debate y vamos a ver cómo se presenta el segundo debate y sobre todo que estos sean vistos por la población.

SALGAN A VOTAR

Más allá de los debates que se puedan realizar por parte del Instituto Nacional Electoral, lo importante en todo esto es que la comunidad salga a votar este 2 de junio, ya que es importante que se escuche la voz de todos los mexicanos.

El director de la Cámara Nacional de Comercio, Abraham Rodríguez Padrón comentó que la participación de la ciudadanía tiene que demostrarse más en los jóvenes, considerando que casi el 26 por ciento de los jóvenes no votaron en el proceso electoral anterior.

Manifestó que es un área de oportunidad donde los jóvenes pueden manifestar por cualquier partido, por cualquier propuesta, pero tienen que salir a votar, no pueden dejar en manos de alguien que puede manejar mañosamente esta situación y vota por ellos.