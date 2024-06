Bloquean colonos acceso hacia CFE

Matamoros, Tam.

Ante la falta de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad a los llamados de usuarios de las diferentes colonias de la ciudad, éstos han decidido ejercer presión, como lo es bloquear las entradas y salidas de las instalaciones de la CFE en la avenida Canales.

Ayer se llevó a cabo una nueva manifestación, en donde los habitantes de las colonias el Porvenir y la Joya bloquearon la salida de las unidades de la CFE, en demanda de un transformador.

Fue alrededor de las 10 de la mañana que llegaron en grupo los habitantes de estos sectores, quienes se posicionaron en el acceso principal, pidiendo una pronta respuesta por parte de la CFE.

Una comisión de los colonos ingresó a dialogar con funcionarios de la paraestatal, quienes en un inicio dieron a conocer que no había transformadores, por lo que no era posible que se les solucionara de manera inmediata.

"Nos dijeron que liberáramos y que el sábado irían a instalarnos el transformador; no aceptamos, no nos vamos a mover hasta que tengamos una solución inmediata; ya no aguantamos el calor y los zancudos", dijo la señora Abigail.

A las dos horas, los funcionaros de la CFE acordaron enviar una cuadrilla a ambas colonias con transformadores para que se les diera el servicio.

"¿No que no tenían transformadores?, simplemente no quieren trabajar, no nos quieren atender. Tenemos que tomar estas medidas para que nos hagan caso, no es justo, ahora sólo esperemos que los transformadores que nos van a instalar no sean usados y que al poco tiempo se vuelvan a descomponer", manifestaron los colonos.