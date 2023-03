Tandas hunden a trabajadores

En Matamoros va en aumento las demandas por incumplimiento de pago de las denominadas "tandas", mismas que se vienen ofertando a través de las redes sociales y que son un arma de doble filo para las personas que caen en las mismas.

El director jurídico de la Canaco, Cristian Pérez comentó que en estos casos, las personas que no reciben su pago correspondiente por quienes hacen las tandas, pueden ser los demandados, porque en la desesperación al no recibir su dinero, suelen exhibir a las personas en las redes sociales y esto es un delito.

Comentó que debido a la Ley Olimpia, quienes organizan estas tantas y no les cumplen a las personas, tienen el respaldo de la misma, ya que no se puede exhibir en las redes sociales, mucho menos se puede ejercer una demanda en su contra, ya que estas no proceden.

Destacó que la mayoría de estas no tienen un sustento legal, un compromiso firmado para el pago de esta tanda, es ahí en donde viene la estafa y en donde se presenta el mayor de los problemas por parte de quienes organizan la misma y se aprovechan en la gente.

"Lo más recomendable es no entrar a este tipo de tandas que se ofrecen en las redes sociales, esto para evitar que se genere un fraude por quienes organizan este tipo de actividades con dinero", dijo.

"Lo más viable, es que quienes van a ingresar a una tanda, exija un contrato legal para garantizar el pago de la misma, de lo contrario, simplemente ponen en riesgo su dinero, además de que pueden ser demandados en caso de intentar exhibirlos en las redes sociales, ya que se escudan en la Ley Olimpia", concluyó.