Revisión de cuentas municipales en Tamaulipas por la Auditoría Superior

Matamoros, Tamps.- "No nos vamos a prestar, este tema no es de colores, este tema no es de amistades, este tema es que se haga un buen uso de los recursos públicos en todo el estado", dijo el diputado local y presidente de la Comisión de la Auditoria Superior del Congreso de Tamaulipas, Eliphaleth Gómez Lozano.

Informó que en estos días ya se recibieron las primeras 138 cuentas de los diferentes municipios de Tamaulipas, mismas que estarán siendo analizadas para confirmar que los recursos públicos fueron bien utilizados en cada una de estas ciudades por sus presidentes municipales en los ejercicios 2023 y 2024.

Recordó que todos los municipios tenían hasta el 20 de febrero para entregar sus cuentas a la Auditoría Superior, para que ésta, a su vez, la hagan llegar a la comisión para que el Congreso de Tamaulipas las apruebe.

Comentó que a partir de este lunes se está iniciando con la revisión de cada una de las cuentas, en donde, en caso de que haya una posible irregularidad, los presidentes municipales tendrán 10 días para ser notificados de alguna observación y 30 días naturales para subsanar la misma.

Destacó que no se les puede notificar por el momento a ningún presidente municipal hasta que no inicien las revisiones este próximo lunes. La autoridad estatal será la encargada de dichas notificaciones para que puedan subsanar sus cuentas, en lo que se lleva a cabo la revisión por parte de la comisión de los diputados locales.

"El trabajo de nosotros es revisar y ver que la Auditoría haya hecho una buena revisión; a lo mejor pudieron omitir, no intencionalmente, un detalle para bien o para mal, pero se tiene que ver bien el sentido de las cuentas, revisarlas con el equipo técnico de la comisión, con la comisión general de todos los diputados y de esta manera confirmar si son positivas o negativas estas cuentas", explicó.