Aseguradoras colapsadas

La tormenta que azotó Reynosa en días pasados dejó a su paso un escenario catastrófico para el sector asegurador y automotriz local. Según declaraciones del empresario del ramo, Oscar Martínez Torres, se estima que más de 3 mil vehículos resultaron afectados por inundaciones, lo que ha generado un colapso operativo en los talleres y centros de atención de siniestros.

"Lo que vivimos en Reynosa fue un evento extraordinario. Tuvimos clientes molestos porque sus vehículos no estaban siendo reparados con rapidez, pero esto va más allá de una situación común. La infraestructura simplemente no da abasto", explicó Martínez Torres.

El empresario reveló que los talleres están rebasados, trabajando en condiciones extremas y con recursos limitados, operando a un ritmo de "mil por uno".

"No es que no se quiera atender a los asegurados, es que no hay capacidad. Esto no es una siniestralidad normal", puntualizó.

Además, advirtió que la situación no sólo representa una carga para los talleres, sino también un golpe financiero importante para las aseguradoras, ya que muchos de los vehículos siniestrados son pérdida total, mientras que otros requieren reparaciones complejas.

"Tan sólo una aseguradora está atendiendo más de 700 casos. Esto nos da una idea de la magnitud del desastre. La respuesta va a tardar y es necesario que los afectados lo comprendan", señaló.

Martínez hizo un llamado a los ciudadanos a mantener la calma y tener paciencia frente a los retrasos inevitables. "Pedimos empatía. No se trata de falta de voluntad por parte de las compañías, sino de una saturación sin precedentes. Este tipo de eventos nos recuerda la importancia de estar preparados y bien asegurados", concluyó.

