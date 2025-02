Enaltecen disposición: Reconoce festival a alcalde Granados

En el marco de la toma de protesta de la décimo quinta mesa directiva del Festival Internacional de Otoño (FIO), el patronato del mismo reconoció al alcalde Alberto Granados Fávila por su apoyo a la cultura desde los primeros días del inicio de su administración.

El presidente del patronato 2023-2024, Jorge Alberto Pérez González, reconoció y resaltó el apoyo del edil matamorense para la edición 32 del festival, celebrada a unos cuántos días de haber arrancado la administración municipal.

“Aprovecho para agradecer al alcalde Alberto Granados Fávila el apoyo que brindó este año al patronato; sé que es muy difícil llegar a tomar la presidencia y apoyar los esfuerzo culturales de la sociedad, pero usted no sólo apoyó con los espacios, se convirtió en el principal mecenas y puso a nuestra disposición todos los recursos humanos y materiales del ayuntamiento. Gracias por ello señor presidente”, externó Pérez González.

Héctor Romero Lecanda, director del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), quien también participó en este importante evento, de igual manera enalteció la participación y disposición de la actual administración para apoyar esta gran fiesta cultural.

“Quiero reconocer, presidente, su presencia esta tarde, su decidida participación en el festival; no pasaron ni quince días de arrancada la administración y dijo “Sí le entro al Festival” y apoyó no sólo el llamado de este patronato, sino también la invitación del gobernador Américo Villarreal, que por supuesto le reconoce a todas y todos ustedes para trabajar por la cultura. Me da mucho orgullo que hoy está presente la primera autoridad en esta ceremonia, porque cuando la primera autoridad cree en la cultura, engrandece a la comunidad”, expresó.

El alcalde Alberto Granados Fávila recibió de manos del presidente saliente del patronato un reconocimiento por su apoyo, así como fue el encargado de tomar protesta a la nueva mesa directiva del FIO, la cual será presidida por Cynthia Alejandra López Tapia.

“Estoy muy agradecido por este reconocimiento que me hacen entrega de parte de la mesa directiva saliente, a nombre de nuestro amigo Jorge Pérez y del FIO. Muchísimas gracias por su dedicación y empeño a la cultura de Matamoros durante su gestión. A la nueva mesa directiva los exhorto a dar lo mejor de ustedes por el festival, y recuerden que Matamoros es la Atenas de Tamaulipas, aquí nació el FIO y se replicó en todo el estado. Estoy seguro de que harán un gran trabajo al servicio de los matamorenses y cuenten con su amigo Alberto Granados para lograrlo”, manifestó el presidente municipal.

Por su parte, la nueva presidenta de la mesa directiva del patronato, Cynthia Alejandra López Tapia, agradeció al alcalde la confianza de todas las instancias municipales.

“Agradezco por toda su confianza y apoyo y a todas las instancias de su gobierno que nos han atendido de manera espléndida. Sepa que cuenta con todos nosotros para seguir trabajando por nuestro mejor rostro, el de la fraternidad, que el arte nos regala a todos”.

En este evento también estuvieron presentes Cuauhtémoc Manuel Perusquía Ramírez, secretario del ayuntamiento; Ana Ariceaga de Granados, presidenta del Sistema DIF Matamoros; Viridiana Villasana Aguilar, regidora presidenta de la Comisión de Cultura, así como representantes de autoridades estadounidenses y religiosas.