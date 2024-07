Siguen fallas en servicio eléctrico

Matamoros, Tam.

Debido a que los apagones siguen en esta ciudad, los empresarios y comerciantes locales ya comenzaron a adquirir sus plantas de luz portátiles e instalar algunas que les permitan tener el servicio eléctrico en los establecimientos.

El presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), Miguel Ángel Tello Romero, comentó, ante estas constantes fallas, que los comerciantes, empresarios y todo aquel que presta un servicio ha tenido que iniciar a comprar algunos generadores de luz para, de esta manera, poder atender a los clientes.

Lamentó que no haya quien responda por estas constantes fallas; si se descomponen los aparatos eléctricos no hay quiénes los paguen, además de que los establecimientos no pueden quedar tanto tiempo sin la energía.

Comentó que por el momento no han tenido comunicación con las autoridades de la CFE, en donde ya hubo cambios de titular, pero siguen sin presentarse e informar sobre lo que está sucediendo.

Resaltó que ahora que viene la tormenta la preocupación crece, considerando que no se tiene una respuesta inmediata cuando hay los cortes al servicio en los diferentes sectores de la ciudad.

Tello Romero indicó que cada vez son más los establecimientos que cuentan con sus propias subestaciones o sistemas para generar la luz en los negocios, ya que las fallas son de manera constante.

Así mismo, indicó que ante la contingencia que se viene, el comercio organizado se encuentra listo para atender la demanda que se presente por parte de la comunidad en estos días.