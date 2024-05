Presionan concluya legalización de autos

Matamoros, Tam.

Las Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) y Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), están presionando al Gobierno Federal para que concluya el programa de la legalización de autos usados en todo el país.

El encargado del módulo del Registro Público vehicular (Repuve), Raúl Quintanilla de la Garza, comentó que ellos lo que argumentan es que ya no hay autos que hayan ingresado antes del 19 de octubre del 2021, por lo que ya tiene que terminar ese plan.

Destacó que este tipo de presiones no son nuevas, ya que ellos desde hace tiempo están en contra de la importación de autos usados, ya que argumentan que afectan a la venta de los autos nuevos.

"Nosotros no estamos de acuerdo con ellos, es completamente diferente, hay quienes tienen la oportunidad de comprar un auto nuevo y otros que no, el hecho de que haya la legalización de autos usados no quiere decir que les afecta a quienes venden unidades nuevas; son dos sectores comerciales completamente diferentes", dijo.

Comentó que para evitar que haya una repercusión en cuanto a esta presión que están haciendo la AMDA Y AMIA, es que siga la demanda del programa, que se sigan legalizando más de 100 autos por día en cada módulo, pues sólo de esa forma se le demostrará al gobierno que es necesario el programa.

Quintanilla de la Garza indicó que por el momento es importante que la población que tiene sus unidades americanas se acerque a los módulos para legalizar sus vehículos, ya que esto pone en riesgo aún más el cierre de estos programas.