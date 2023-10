Ingresa alumno armado: Denuncia de padres de familia

"Nosotros cuando denunciamos los hechos al día siguiente implementaron el operativo mochila y detectaron algunos objetos, lo que hace ver que no se estaban tomando las medidas de prevención que se requieren". Tania Bolter Mar, madre de familia

Matamoros, Tam.- Padres de familia denunciaron que en días recientes un alumno ingresó con un arma de fuego a la escuela Secundaría Número 2 "Adolfo López Mateos", poniendo en riesgo a la comunidad estudiantil.

Los tutores aseguraron que en esta escuela se presume que hay la seguridad suficiente para detectar cualquier arma que pudiera poner en riesgo a los estudiantes, con detectores de metales los cuales afirman que no funcionan y prueba de ello fue la presencia de esta arma.

La señora Tania Bolter Mar aseguró que los mismos alumnos vieron como uno de sus compañeros de segundo grado traía arma, pero ningún maestro se dio cuenta de ello hasta que estudiantes lo denunciaron.

"Ahorita ya están diciendo que es de juguete, pero la verdad no sabemos, porque los detectores de metales no funcionan; quién nos garantiza la seguridad de nuestros hijos, no importa que sea o no de juguete, aún así se puede prestar para generar violencia", dijo.

"Nosotros también tenemos que ser responsables desde casa y revisamos sus útiles, pero habrá quienes no, nosotros mandamos a nuestros hijos confiando en estos sistemas de seguridad y la revisión de mochilas, pero ya no lo están haciendo y los sistemas no funcionan", indicó.

Destacó que no es la única arma que se ha ingresado, también se han introducido navajas y tampoco los detectan los sistemas del detector de metales.





A TAPAR EL POZO

"Nosotros cuando denunciamos los hechos al día siguiente implementaron el operativo mochila y detectaron algunos objetos, lo que hace ver que no se estaban tomando las medidas de prevención que se requieren", comentó.

Aseguró que hay más irregularidades, entre ellas, la falta de puertas en los sanitarios, en donde el director afirmó que era parte de un castigo para los estudiantes al estar rayando de manera constante las paredes.

Así mismo afirmó que el director de la institución pone a ciertos padres de familia en la mesa directiva, lo cual consideran injusto, ya que se tiene que elegir libremente.

Manifestó que así mismo a los alumnos los ponen a cargar la mercancía que tienen en la cooperativa que está a cargo de una maestra.

Además denunciaron la falta de maestros como es el caso de Educación Física en donde obligan a los alumnos a comprar su uniforme y resulta que no tienen maestros, además de otras materias que están acéfalas.

Calla el director

- El director de la institución, José Alfredo Candelaria Fuentes, se negó a dar una declaración sobre las acusaciones que se presentaron en contra del plantel educativo.

- Fue en horas de la mañana cuando el reportero de la fuente se trasladó a la secundaría número 2 que se encuentra en la colonia Treviño Zapata, siendo recibido en la dirección de la institución, pero al momento de solicitar la entrevista dijo que no haría declaración alguna con respecto a este tema.