Por descenso de temperaturas y pago de pensiones: Piden proteger a abuelitos

Por: Miguel Jiménez

Enero 04, 2025 -

Al dar inicio con el pago de la pensión para adultos mayores del bimestre correspondiente de enero-febrero 2025, se está exhortando a los familiares de los mismos a protegerlos del frente frío que estará llegando la próxima semana, pues hay que evitar sacarlos ante las condiciones climatológicas.

La delegada regional de los programas federales, Isdareli Sauceda comentó que desde el 2 de enero se inició con el esparcimiento del pago y va a continuar hasta el 22; sin embargo, vienen cambios en el clima y hay que tomarlos en cuenta.

"Tenemos entendido que vienen temperaturas bajas para la siguiente semana. Les pedimos que no saquen a los abuelitos, el dinero se les va a depositar y ahí se quedará en el banco, no se pierde; pueden ir a los cajeros de Bienestar cualquier día, no necesariamente el día que les corresponde; primero está la salud de las personas adultas", dijo.

Destacó que los familiares o amigos de estas personas adultas pueden acudir a cobrar mediante los cajeros, para evitar que los abuelitos se expongan a las bajas temperaturas o simplemente esperar que mejoren las condiciones para que ellos acudan a cobrar.

Comentó que el calendario ya se tiene establecido y las personas podrán cobrar conforme al mismo, pero el hecho de que no vayan en el día que les corresponde quiere decir que perderán el dinero, pues éste se quedará en el banco y podrán cobrarlo cualquier otra fecha.

Manifestó que la próxima semana, a partir del lunes, les corresponde a los de la letra C y la temperatura mínima será de 9 grados, mientras que el martes van los de la D,E,F y habrá mínimas de 8 grados; el miércoles, la G, donde será de 6 grados; el jueves también la G y será de 5 grados; viernes la H,I,J,K con mínimas de 7 y el sábado letra L también tendrá mínimas de 7 grados.

"Es por eso que estamos recomendando a la comunidad a tener cuidado los adultos mayores, tomando en cuenta que vienen temperaturas bajas, por eso es necesario proteger a esta población; pueden acudir otro día a cobrar o puede ser un familiar que lo haga a través de los cajeros de Bienestar", indicó.

Isdareli Sauceda recordó que los cajeros automáticos ya están funcionando y la población puede retirar sus pensiones mediante este sistema para evitar generar largas filas en los bancos de Bienestar.