Persiste la circulación de billetes falsificados en Matamoros

Por: Miguel Jiménez

Enero 12, 2025 -

Matamoros, Tam.- Mínimos, pero sí existen reportes por parte de los comerciantes locales sobre la presencia de billetes falsos, por lo que la Cámara Nacional de Comercio está recomendando a sus socios estar al pendiente para detectarlos y ponerlos fuera de circulación.

El presidente de este organismo empresarial señaló que no se tiene una cifra real en cuanto al número de billetes detectados, sin embargo, no hay que descuidar las medidas para detectarlos, principalmente el contar con el famoso plumón, que es el que percibe inmediatamente la calidad del papel. Destacó que de acuerdo a la información que ha llegado a la misma cámara, son de denominaciones bajas, sin embargo, no deja de ser preocupante, ya que de permitir que sigan circulando estos billetes pudiera afectar principalmente a la comunidad.

Comentó que el comerciante, al momento de que detecta un billete falso, es puesto fuera de circulación, considerando que puede afectar la economía de las familias al momento de seguir de mano en mano.

Manifestó que no son grandes cantidades las que se han detectado, pero sí ha llegado dicha información y las denominaciones son bajas; no es para alarmarse, pero hay que tener cuidado, es la principal recomendación que hace el socio de este organismo.

Aseguró que hay denominaciones de 100 hasta de 500 pesos que intentan falsificar y que son detectados por los mismos comerciantes, quienes al hacerlo, inmediatamente los ponen fuera de circulación; en ocasiones es una sola persona la que intenta colocarlos en los mercados, pero afortunadamente se logra detectar.

"La verdad, son muy fáciles de detectar este tipo de papel, también a la comunidad se le pide tener cuidado con este tipo de situaciones, ya que se pueden ver afectados en su economía al perder el total del monto del billete", dijo.