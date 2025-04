Desmiente alcalde polémica por visa

Tras la polémica que se generó en redes sociales en las últimas horas, el presidente municipal, Alberto Granados Favila, aclaró que al momento de cruzar a los Estados Unidos la noche del jueves fue sometido a una revisión, como cualquier ciudadano.

En entrevista con los medios de comunicación en la playa Bagdad, aclaró que en ningún momento tuvo un problema mayor con las autoridades estadounidenses, dejando en claro que sólo fue una revisión normal.

"Yo cruzo muy seguido a Estados Unidos. Ahí crucé a Estados Unidos, solamente fue una revisión como cotidiana, como cualquier persona le puede tocar, pero ¿a qué? lo voy a decir: aquí hay una pequeña diferencia por ser el alcalde y pudieran haber tomado una foto, pues se hace un poquito más de ruido, pero finalmente fue una revisión cotidiana como cualquier persona que cruzamos para Estados Unidos", dijo.

Al ser cuestionado sobre su visa, afirmó que él seguirá cruzando de manera normal al vecino país, sin embargo, en ese momento de la entrevista no la portaba, ya que afirmó que la tenía en su casa guardada.

"La tengo en mi casa, no suelo traerla conmigo, no sé ustedes, pero yo la dejo resguardada porque no la uso todos los días", agregó.

En redes sociales se dio a conocer en las primeras horas de ayer viernes que había sido detenido y despojado de su visa por haber infringido alguna ley en los Estaos Unidos; sin embargo, al filo del mediodía de ayer, ante los medios de comunicación, desmintió dichos rumores.

Acudió a la playa Bagdad en donde puso en marcha las diferentes actividades que se llevan a cabo como parte del "Festival del Mar" en estos días de Semana Santa, en donde se espera la visita de miles de personas que vienen del interior del país.