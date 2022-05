Afecta al comercio fallas en internet

Resaltó que estas fallas representan para los comercios y empresas de la ciudad pérdidas económicas, pues muchas dependen del servicio de internet para su funcionamiento, así como para realizar transacciones bancarías, pagos de nómina, entre otras actividades que se ven truncadas al no contar con el servicio de forma regular.

"Es una situación que esta lesionando fuertemente la actividad del comercio, puesto que ahora todo es por redes sociales, compras, transferencias, depósitos, hay una serie de situaciones que dependen mucho del internet y estas fallas vienen a lesionarnos porque la actividad diaria se ve truncada

que es lo que está sucediendo con estas compañías, pues no hay inversión de su parte, están nada más cobrando, pero no están invirtiendo en la mejora de sus servicios, como ya se a cabo el cobro por el servicio medido a raíz de la reforma de telecomunicaciones con Enrique Peña nieto, ya no hay inversión y el servicio esta atrofiado

Ante ello, realizaron un llamado a las compañías telefónicas que prestan el servicio de internet a que mejoren sus servicios, que inviertan en mejorar su infraestructura para terminar con estas fallas que son constantes.