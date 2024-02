Inhibe Aduana arribe turismo

"Esto viene a afectar, porque ellos no están acostumbrados a este tipo de situaciones y son muy vulnerables; fácilmente optan por no venir y puede afectar más al turismo médico. Cuando en estos dos primeros meses del año estamos registrando una mejoría, no queremos que esto nos vaya a perjudicar". Alberto Casanova Rangel, representante del sector turístico médico

Matamoros, Tam.- Los abusos de autoridades en la Aduana de Matamoros están afectando al turismo médico, que ya deja de venir a consecuencia de esas acciones que se vienen implementando, afirmó Alberto Casanova Rangel.

QUEJAS

El representante del sector turístico médico explicó que las quejas que han dado a conocer los residentes del sur del valle de Texas es que tienen que hacer hasta dos horas para cruzar a Matamoros.

El problema se agrava cuando llegan al punto de inspección del lado mexicano y son retenidos más tiempo y al final de cuentas los regresan por una u otra causa.

Destacó que pacientes de turismo médico ya se han quejado contra elementos de la Guardia Nacional que los revisan mucho, incluso los han regresado por no traer algún documento de su vehículo a la mano.

"Esto viene a afectar porque ellos no están acostumbrados a este tipo de situaciones y son muy vulnerables; fácilmente optan por no venir y puede afectar más al turismo médico. Cuando en estos dos primeros meses del año estamos registrando una mejoría, no queremos que esto nos vaya a perjudicar", dijo.

"Poco a poco se ha estado activando el turismo médico, hemos repuntado entre un 20 a 25 por ciento, pero lo que está pasando en los puentes podría afectarnos y provocar que dejen de venir", indicó.

Recordó que "El turismo médico es muy susceptible a muchas situaciones, porque no están acostumbrados a ciertas cosas; los americanos vienen con cierto temor y si les pasan cosas llegando con los oficiales de la Aduana fácilmente dejan de venir".

Agregó que se está viendo entorpecido ese factor de cruce para los residentes o ciudadanos americanos y empieza a tener un impacto negativo. "Esperamos que se puedan frenar estas acciones para que ellos no dejan de venir a la frontera de Matamoros".