Tragedia en Laguneta de Matamoros: adolescente se ahoga

Matamoros, Tam.- La tarde de este jueves en Matamoros, una situación de diversión se tornó en tragedia cuando Leonardo, un joven de 15 años, junto con sus amigos, decidieron cruzar nadando una laguneta en la Junta de Aguas y Drenaje del municipio, sin embargo, Leonardo nunca emergió del agua, desencadenando una intensa búsqueda por parte de las autoridades y voluntarios.

María Magdalena Mendoza, madre del joven desaparecido, relató los últimos momentos antes de la tragedia.

"Le dije que a dónde iba y me dijo que 'ahorita vengo', que se iba a echar un clavado. Cuando mi hijo llegó del trabajo, me dijo que estaban marcando que solo habían salvado a uno, pero no pudieron salvar a Roy. Le pregunté cómo había pasado, y me dijo que Roy se había metido a la laguneta".