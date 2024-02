Denuncian intento de violación a niña

"Nos dijo que ella entró al baño de las niñas y se metió atrás de ella un niño; la empieza a tocar indebidamente, ella se asusta, se mete a un sanitario y él la sigue, encerrándola, intentó bajarle la falda pero no se dejó mi niña, entonces él la abraza y la sigue tocando por encima de su ropa". Nancy M., madre de la niña

Matamoros, Tam.- Una madre de familia denunció el intento de abuso sexual en contra de su hija de ocho años de edad en el interior de los baños de la escuela primaria Himno Nacional del ejido los Arados, a manos de un compañero un poco más grande.

La señora Nancy M. narró que el 31 de enero se presentaron los hechos y desde entonces la menor se encuentra triste, sin querer comer, sin querer salir. La menor es de tercer año y el niño de quinto.

Explicó que ese día fue por ella como todos los días. "Entré por ella y la noto seria, pensé que andaba cansada y fastidiada, pero cuando vamos en el vehículo de pronto mi hija inicia a llorar, desconsolada, me dijo que se sentía incomoda.

"Cuando llegamos a la casa, ya íbamos llorando las dos, mi madre nos ve y nos pregunta qué pasaba, pero ni yo sabía qué estaba pasando; la niña accede a platicar con su abuelita y es a ella a quien le dice lo que había pasado ese mismo día", dijo.

"Nos dijo que ella entró al baño de las niñas y se metió atrás de ella un niño; la empieza a tocar indebidamente, ella se asusta, se mete a un sanitario y él la sigue, encerrándola, intentó bajarle la falda pero no se dejó mi niña, entonces él la abraza y la sigue tocando por encima de su ropa", narró.

Resaltó que el menor de edad que intento abusar de su hija es de 5 grado, es decir, un poco más grande que su hija, por lo que expuso el tema a los padres de familia para que estén atentos con sus hijas y el resto de sus compañeros.

Manifestó que ya se presentó la denuncia ante el DIF para que se tomen cartas en el asunto para evitar que sigan sucediendo más casos como estos.

"Mi hija está mal por este caso, ella se siente triste, no quiere salir de la casa, no come bien, no quiere hacer nada, estamos pidiendo que haya acciones para evitar que otras niñas se vean involucradas en este tipo de casos", indicó.

Resaltó que su hija es llevada a terapias en el DIF para poder sacarla adelante de este lamentable caso.