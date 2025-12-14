"Era un buen amigo": Américo Villarreal recuerda a Juan Guillermo Mansur Arzola

"Era un buen amigo": Américo Villarreal recuerda a Juan Guillermo Mansur ArzolaEl gobernador de Tamaulipas hizo mención del director del ITABEC quien perdió la vida este domingo.
Al encabezar la Brigada Navideña en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, recordó al director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), Juan Guillermo Mansur Arzola, quien este domingo perdió la vida cuando se dirigía a acudir a este evento.
Villarreal Anaya expresó que era un buen servidor público, pero sobre todo un buen amigo.
"Quisiera hacer una remembranza de un gran hombre que lamentablemente, en el trayecto a venir a a este evento, tuvo un accidente con consecuencias fatales. Era un buen amigo personal, el doctor Juan Manzur Arzola, ahora director del ITABEC; no pudo acompañarnos y ya está con el señor. Lo tenemos muy presente y le agradecemos todo el esfuerzo que estuvo haciendo durante esta administración en beneficio de los tamaulipecos y las tamaulipecas".
El gobernador pidió a los asistentes dar un fuerte aplauso para el funcionario estatal que hoy perdió la vida, al igual que otras dos personas más en un accidente en el Libramiento San Fernando.