"Era un buen amigo": Américo Villarreal recuerda a Juan Guillermo Mansur Arzola

Al encabezar la Brigada Navideña en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, recordó al director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), Juan Guillermo Mansur Arzola, quien este domingo perdió la vida cuando se dirigía a acudir a este evento.

Villarreal Anaya expresó que era un buen servidor público, pero sobre todo un buen amigo.

"Quisiera hacer una remembranza de un gran hombre que lamentablemente, en el trayecto a venir a a este evento, tuvo un accidente con consecuencias fatales. Era un buen amigo personal, el doctor Juan Manzur Arzola, ahora director del ITABEC; no pudo acompañarnos y ya está con el señor. Lo tenemos muy presente y le agradecemos todo el esfuerzo que estuvo haciendo durante esta administración en beneficio de los tamaulipecos y las tamaulipecas".

El gobernador pidió a los asistentes dar un fuerte aplauso para el funcionario estatal que hoy perdió la vida, al igual que otras dos personas más en un accidente en el Libramiento San Fernando.