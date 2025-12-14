Fallece Juan Guillermo Mansur Arzola, director del ITABEC, en accidente carretero

Este domingo, el director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), Juan Guillermo Mansur Arzola, falleció en un accidente carretero cuando se dirigía a Matamoros a realizar labores de su dependencia. En el accidente ocurrido en el Libramiento San Fernando, dos personas más perdieron la vida.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, las víctimas del percance se dirigían a cumplir tareas oficiales en el poblado Higuerillas, municipio de Matamoros.





El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y su esposa María de Villarreal, han expresado sus condolencias y solidaridad a los familiares, amistades y compañeros de trabajo del doctor Manzur Arzola y las personas fallecidas.

El gobierno estatal expresó que la comunidad educativa tamaulipeca hoy enfrenta una pérdida irreparable y reiteró su acompañamiento y apoyo a los seres queridos de las víctimas, deseando fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida.

Mansur Arzola, se desempeñaba desde el 1 de octubre de 2022, como director general del ITABEC, pero tiene una amplia trayectoria en el servicio público, ya que se desempeñó como del secretario de Salud del Gobierno de Tamaulipas, y también delegado del ISSSTE en Tamaulipas, entre diversos cargos.

"Mansur Arzola, se distinguió por su compromiso, responsabilidad y vocación de servicio en favor del fortalecimiento de la educación en Tamaulipas, dejando un legado de trabajo y dedicación al servicio público", expresa el comunicado.