Abren sucursales en área periférica

Aún y cuando en este año no ha sido bueno para los empresarios que tienen una casa de cambio en esta frontera, se han abierto por lo menos 40 establecimientos más en la periferia de Matamoros, informó Jorge Aguirre Vázquez.

El empresario en el ramo destacó que en la zona Centro, tal vez un par de ellas ha cerrado sus puertas, pero no así en la periferia, en donde los inversionistas deciden emprender en este negocio que en un tiempo fue bastante noble, afirmó.

Comentó que el negocio es vender y a veces el objetivo no se logra, porque hay muy poca captación de divisas; es por lo anterior que no es un boom la apertura de las casas de cambio y ya sólo se trata de subsistir.

Resaltó que desafortunadamente y a pesar de la derrama económica generada por los aguinaldos y demás no ha habido mucho movimiento de compra-venta en las casas de cambio, pues fue una temporada lenta en cuanto a esta actividad se refiere.

Recalcó que aún y cuando el tipo de cambio está accesible, la verdad es que a la gente no le "sobra" dinero para la adquisición de la divisa verde, prueba de ello es que los puentes internacionales no se presentaron tan abarrotados como en años pasados, en donde no sólo era un día o dos, sino prácticamente una semana de filas de autos para cruzar a Estados Unidos.