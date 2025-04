Médico especialista abandona el IMSS

La falta de insumos y recursos hacia el interior del Instituto Mexicano del Seguro Social provocó la salida de uno de los pocos especialistas que tiene la institución en esta localidad, quien a través de sus redes sociales manifestó el motivo por el cual dejó de pertenecer al Seguro.

Se trata del doctor Alfredo Barreto, oncólogo médico, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, quien dejó de atender en dicha institución ante la falta de insumos y recursos, situación que limita el trabajo y atención a la comunidad derechohabiente que lo necesita.

En perfil, el doctor Alfredo comentó que existe un fenómeno que está sucediendo en el IMSS y en general en todas las instituciones de salud pública: "Los médicos recién egresados no nos estamos quedando a trabajar en las instituciones públicas; hablaré por mí, y quizá será el sentir de muchos colegas.

Las instituciones dejaron de ser atractivas laboralmente, ya que las condiciones de trabajo no son las ideales para ejercer la profesión médica". Alfredo Barreto Médico Oncólogo

"En mi caso, me apasiona el estudio del cáncer, su biología molecular y las amplias opciones de tratamiento que existen... Cada vez que llega un paciente con este diagnóstico lo afronto como un reto personal y me recarga de energías para seguir aprendiendo", agregó.

"Probablemente sea el único oncólogo médico en todo el norte de Tamaulipas, y he tocado puertas para que escuchen mis condiciones de trabajo, pero es triste ver que no hay interés por el área médica, administrativa y sindical", afirmó.

"Es frustrante saber que llega un paciente con descontrol de crisis por falta de surtimiento de sus medicamentos en las clínicas, no tener estudios tan básicos como un TAC en tiempo y forma para la cita o no haber disponibilidad de una resonancia magnética o, en los casos complejos, no tener una respuesta positiva cuando envío a un paciente a tercer nivel de atención", explicó.

Aseguró que uno de los principales motivos a considerar de no continuar en el IMSS "Es la carga de trabajo excesiva, ver 16-18 pacientes, más interconsultas al día, en un promedio de 15 minutos por consulta, no es el tiempo adecuado para poder escuchar las preocupaciones de los familiares, interrogar cosas puntuales, explorar detalladamente, analizar los estudios y dar una clara explicación sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento". De esta manera se despidió de sus pacientes, a quienes trató en el IMSS de esta localidad, en donde ya dejó de ofrecer sus servicios por los motivos antes señalados.