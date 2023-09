Quedan sin energía tres maquiladoras

Matamoros, Tam.- La falla en una subestación privada que abastece de energía a las empresas Autoliv, Inteva y Aptiv en el Parque Industrial provocó que se quedaran sin el servicio eléctrico desde las tres de la mañana del miércoles.

El presidente de la Coparmex, Héctor Miguel Treviño Durán, señaló que, de acuerdo a la información que pudo recabar es que se presentó un sobrecalentamiento que ni ellos mismos se explican, ya que tienen años trabajando y con mantenimiento preventivo.

"Por el momento sólo tengo informes de que son tres empresas que siguen abastecidas de energía de esta subestación, una de ellas ya no opera, no me han comentado de algunas con fallas en el servicio que tienen en esta zona", dijo.

Comentó que en el caso de la empresa en mención, tuvo que notificar a sus clientes de lo que estaba sucediendo, por lo que tuvieron que mover las entregas para otros días, lo que representa pérdidas económicas para los corporativos.

"Tenemos entendido que tenían al personal en las empresas; desconocemos si ya se restableció el servicio eléctrico, lo que sí es que se sigue trabajando en el mantenimiento de la subestación que abastece de energía a estas empresas", indicó.





FALLAS DE CFE

Así mismo, el empresario comentó que no sólo existen fallas en el sector industrial, pues en lo que se refiere al servicio de la Comisión Federal de Electricidad siguen presentes, provocando malestar de los usuarios.

"La semana pasada estuvieron a la orden del día los apagones, en estos momentos aún hay colonias sin luz porque los transformadores se quemaron y no hay en Matamoros", aseveró.

Recordó que además, a nivel nacional, el organismo empresarial está luchando porque haya otras opciones de servicio eléctrico, no sólo la CFE.

"Deben de existir opciones como hay en las telefonías y en los sistemas de cable, así debe de ser también el servicio eléctrico", destacó.

Treviño Durán indicó que en las últimas semanas se han presentando constantes fallas en el servicio, una afectación seria para la comunidad en lo general.