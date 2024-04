Asesinan a candidato del PAN-PRI por alcaldía de El Mante; había recibido amenazas

El candidato de la alianza "Fuerza y Corazón X Tamaulipas" a la presidencia municipal de El Mante, Edgar Noé Ramos Ferretiz, fue asesinado a puñaladas mientras realizaba un recorrido de campaña.

De acuerdo con los testigos del hecho, un hombre de tez morena, playera gris y jeans fue quien agredió al alcalde con licencia —que buscaba la reelección por el municipio de El Mante—, y posteriormente se dio a la fuga. El ataque se registró alrededor de las 12:30 horas en la calle Envase, de la colonia Azucarera.

#Mante | El alcalde de Mante, #NoéRamos, fue atacado con un arma punzo cortante cuando se encontraba realizando un recorrido por la colonia azucarera.@FGJ_Tam pic.twitter.com/7EspflZQye — El Mañana de Reynosa (@elmananareynosa) April 19, 2024

Cuando arribaron los paramédicos de la Cruz Roja para ofrecer los primeros auxilios al candidato, confirmaron que el hombre que se encontraba tendido sobre el piso ya no contaba con signos vitales.

A la par, elementos de la Guardia Estatal desplegaron un operativo para dar con el responsable, que se presume recibió apoyo de otras personas.

El caso fue atraído por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por lo que se enviaron policías de Investigación y peritos para el procesamiento del área y recabar evidencia que permita el esclarecimiento de estos hechos y dar con el o los responsables.

Noé Ramos se convierte en el primer candidato asesinado en Tamaulipas, y el número 24 a nivel nacional desde que inició el proceso electoral 2023-2024 para renovar la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, congresos locales y presidencias municipales.

Al último corte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, seis candidatos han solicitado acompañamiento de las fuerzas armadas en Tamaulipas, sin embargo, Noé Ramos no era uno de ellos, pero sí denunció amenazas de muerte desde el año 2022, por lo que solicitó seguridad para él y su esposa.

´TEMO POR MI FAMILIA´

En diciembre del 2022 acudió al Congreso de Tamaulipas para hacer públicas las dos amenazas de muerte que recibió con mensajes de muerte directos hacia él y su familia.

"Es algo de lo cual he comentado, y el día de ayer tuvimos una mesa de seguridad. Yo tengo miedo, como todos, pero más miedo tengo de caer al pasado, de que el tema de los levantones, de los secuestros, es algo que no voy a permitir".

- Estas dos amenazas, ¿en qué periodo fueron?

"Hace un mes y medio. Con el gobernador no he tenido comunicación, he tenido comunicación con el secretario de Seguridad Pública; ha estado atento, es algo de lo cual le agradezco mucho al secretario, de igual manera al general Elpidio Canales".

- ¿Lo han amenazado de manera particular?

"De hecho, enviaron dos mensajes en los cuales hice del conocimiento al secretario de Seguridad Pública; es algo de lo cual, en lo personal, temo por mi familia, pero como les digo, tengo que señalar las cosas como son, porque el día de mañana, si yo me intimido, si me intimidan o si yo me dejo llevar por ese tema, prácticamente voy a dejar el municipio en manos de esas personas, y es algo que obviamente no va a pasar".

Desatan bloqueos

Simpatizantes del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional bloquearon la carretera a Ciudad Victoria, a la altura del ejido Chapultepec, con el objetivo de exigir justicia, que se atrape a los responsables y que el gobierno dé solución al nivel de violencia que se vive en esa región cañera.

, en donde simpatizantes enardecidos exigían que las autoridades den con el o los asesinos del alcalde con licencia y a la reelección, Noé Ramos. Los manifestantes aseguraron que estarían en el bloqueo, en tanto autoridades no den con el paradero del o los responsables del artero crimen.

Tras el crimen, simpatizantes realizaron bloqueos carreteros.