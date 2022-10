Regresa plaza Alfaro a manos del ayuntamiento de Madero

Madero, Tam.-

El alcalde Adrián Oseguera Kernión aseguró que sólo esperaron a que concluyera la concesión que era de 15 años, para el regreso de esa plaza en lavada en el corazón de la ciudad, "y quiero que sepan que no le costó nada a la población".

Indica que la construcción de una explanada y un estacionamiento con centro comercial subterráneo había quedado inconcluso por parte de la empresa, pues la obra de abandonó.

Sin embargo la autoridad municipal no podía hacer uso de ella pese a su abandono, pues existía la concesión, esto pese a que se dió un intenso litigio desde administraciones pasadas.

"Vamos a iniciar con la tercera etapa de la Plaza Isauro Alfaro, ahora sí podemos invertirle, antes no, porque no había la certeza, además, no queríamos interferir para que concluyera la concesión".

Señala Oseguera Kernión que con la inversión que se le va a aplicar, será funcional en su totalidad, agregando que para ello, el Gobierno del Estado les apoyará a través de Obras Públicas.