Prohibido fumar en Miramar

Elementos de la Secretaria de la Marina vigilarán que en playa Miramar no se consuma tabaco, además de otras corporaciones policiales, municipales y estatales.

El titular de Coepris de la Jurisdicción Sanitaria número II, Nicolás dijo que es una zona federal, por lo que es a ese cuerpo de seguridad a la que le compete ayudar para hacer cumplir la nueva ley antitabaco que busca disminuir el consumo del cigarro.

"En Playa Miramar está prohibido fumar, como en la Laguna del Carpintero, se les invita a las personas que no fumen, si ellos no hacen caso a la primera se les va insistir, si a la tercera no hacen caso ya van actuar las autoridades".

Insistió que la presencia de los elementos de la Marina, será para evitar agresiones en contra de los inspectores de la Coepris.

"Vamos a estar haciendo recorridos, como es federal van a estar los Marinos para dar un respaldo para actuar porque hay personas agresivas que no quieren", declaró.

Aseguró que las personas que quieran fumar, serán referidas a dos puntos que serán destinados tras una análisis de las autoridades locales.

Explicó que los consumidores de tabaco estarán prácticamente aislados para no afectar con el humo a quienes no son fumadores.

Berrumen Ávalos, puntualizó que los vendedores ambulantes tampoco podrán ofrecer cigarros a los turistas, pues quienes sean sorprendidos serán sancionados.