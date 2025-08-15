Rodanteros inician huelga de hambre

Comerciantes de mercados rodantes que el miércoles participaron en el bloqueo de la avenida Tamaulipas, a la altura de la calle Primera, iniciaron este jueves una huelga de hambre frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero.

La protesta es en respuesta a la negativa de las autoridades para permitirles instalar su tianguis nocturno en la colonia Lucio Blanco, situación que derivó en un enfrentamiento con elementos de la Guardia Estatal sobre la avenida Cuauhtémoc, donde -según denuncian- varios de ellos fueron agredidos y detenidos.

Los vendedores aseguran que únicamente buscaban colocar sus puestos para trabajar y ganarse el sustento diario, pero acusan que, por órdenes directas del alcalde Erasmo González Robledo, no se les otorgó el permiso correspondiente.

Este día acudieron al Palacio Municipal para exigir una audiencia con el presidente municipal, con el objetivo de lograr la liberación inmediata de sus compañeros arrestados y el retiro de las acusaciones en su contra, pues sostienen que fueron encarcelados de manera injusta.