Detectan a 30 menores trabajando en la playa

Durante un operativo especial realizado en Playa Miramar, personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ciudad Madero identificó a por lo menos 30 menores de edad realizando actividades laborales, principalmente en la venta de comida, inflables, aguas frescas, raspados, trolelotes y otros productos.

La directora general del organismo, Nefertiti Constantino Martínez, explicó que estas acciones se intensifican en el periodo vacacional, cuando es común que niños y niñas acompañen a sus padres que trabajan en la zona turística, restaurantes o comercios aledaños.

Sin embargo, advirtió que, aunque las familias no tengan con quién dejarlos, está prohibido que los menores participen en la venta de productos o servicios.

"Debemos evitar exponer a nuestros hijos e hijas a estas actividades, pues se considera trabajo infantil", señaló la funcionaria, quien detalló que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes interviene para dialogar con los padres y prevenir la reincidencia.

Constantino Martínez, destacó que la mayoría de los casos detectados se han resuelto con buena disposición de los padres.

No obstante, recordó que quienes reincidan podrían enfrentar sanciones legales.

Como ejemplo, mencionó que en el crucero de la avenida Monterrey, cerca del Estadio Tamaulipas, se ubicó a una familia que de manera reiterada deja a sus hijos vender chicles o pedir dinero, por lo que al ser una reincidencia, este caso ya fue turnado a la Procuraduría para su seguimiento.



