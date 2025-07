Consolidan sistema de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el próximo 15 de diciembre de este año se inaugurará el Hospital General IMSS-Bienestar "Heriberto Espinosa Rosales", de Ciudad Madero, con una inversión de 625 millones de pesos y que, luego de más de una década de abandono por los gobiernos neoliberales, marcará un hito para la atención de las y los tamaulipecos del sur del estado.

Acompañada del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Presidenta de México realizó una supervisión de obra del nuevo Hospital General, el cual —aseguró— fue la mejor demostración de que el modelo del Seguro Popular era corrupción y abandono, al igual que otros 80 hospitales en el país que nunca funcionaron y que han sido rescatados por los gobiernos de la Transformación.

El nuevo nosocomio, que contará con 102 camas censables, 10 consultorios y dos quirófanos, permitirá consolidar —dijo Sheinbaum Pardo — un sistema de salud pública que ya está operando y que va a operar cada día mejor.

"La visión de este sistema de salud es una visión que tiene que ver con la Cuarta Transformación de la vida pública, que el acceso a la salud es un derecho de todas las mexicanas y mexicanos, que no es una mercancía, que no es un privilegio para los que tienen dinero, que debe ser accesible el sistema de salud para todas y para todos los mexicanos, un derecho que, en realidad, está establecido en el cuarto constitucional el derecho a la salud", expresó.

Sheinbaum anunció que este año va a haber una inversión adicional de cerca de 250 millones de pesos para tener a los hospitales y a los centros de salud operando con todos los equipos que requieren y con todos los médicos y enfermeros.

Agregó que, en Tamaulipas, en este año 2025 se van a invertir 21 mil 854 millones de pesos en los Programas de Bienestar, que a nivel nacional alcanzan cerca de 850 mil millones de pesos de inversión.

Al dar la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Américo Villarreal Anaya le agradeció por su solidaridad y "Por tener a Tamaulipas y a México tan cerca de su corazón" y enumeró las acciones y logros que ha impulsado para acompañar la recuperación de la salud como un derecho humano.

Agregó que este hospital, en Madero, es uno de los ejemplos más evidentes del desmantelamiento que vivió la salud en nuestro estado en los últimos años de la etapa neoliberal.

"Cuando llegamos al gobierno de Tamaulipas, Presidenta, este hospital estaba abandonado, con daños estructurales en su construcción, con equipos almacenados y echándose a perder, en una actitud inmoral...y la gente de Ciudad Madero sin un hospital moderno y a la altura de sus necesidades y de su derecho", mencionó.

Afirmó que Tamaulipas seguirá atento en la planeación de todas las necesidades y las medidas para continuar mejorando y demostrar que es posible poner los recursos para servir al pueblo, a la igualdad, a la justicia social y a un bienestar más amplio y equitativamente distribuido.

Por su parte, Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, expuso que el avance en Tamaulipas del nuevo modelo de salud es el resultado de una inversión histórica de más de 1,647 millones de pesos que se han destinado al estado para fortalecer la infraestructura, adquirir equipo médico y garantizar insumos esenciales y la contratación del personal de la salud.

Tras reconocer a Américo Villarreal como un gobernador que entiende que transformar el sistema de salud es transformar el destino de su gente, Svarch Pérez mencionó que este año se han brindado más de 750,000 consultas médicas en Tamaulipas, lo que equivale a 4,200 personas atendidas cada día, incluyendo los domingos, en unidades públicas, sin que nadie pague un solo peso.

También, dijo, se han realizado más de 13 mil cirugías, 72 cirugías cada día, lo que representa un aumento de más del 30 % en comparación con los años anteriores, lo que habla no solo de los esfuerzos, sino de un sistema que comienza a dar resultados en el territorio.

"Tamaulipas ya no es un territorio olvidado, hoy es un territorio de derechos, y desde esta tierra reafirmamos un compromiso irrenunciable: la salud no es una caridad, es justicia, y esa justicia hoy tiene rostro, tiene comunidad y tiene futuro", expresó.

Como parte de su gira de salud, la presidenta Sheinbaum acompañada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel y el secretario de Salud, David Kershenobich, presidió al mediodía, en Tampico, la asamblea del programa de Salud Casa por Casa, que beneficia a los adultos mayores y personas con discapacidad.

ENCABEZA CLAUDIA ASAMBLEA DE PROGRAMA ´SALUD CASA POR CASA´

En Tampico, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una asamblea de "Salud Casa por Casa", uno de los tres nuevos programas del segundo piso de la Cuarta Transformación, que simboliza honestidad, resultados y amor al pueblo de México.

"Yo siempre he dicho que las médicas y los médicos los reconocemos muchísimo, pero en particular hay que reconocer una profesión en nuestro país que es el de las enfermeras y los enfermeros. Es una profesión única. ¿Cuántas veces no hemos ido nosotros a un centro de salud, a un lugar y siempre hemos recibido la mejor atención de la enfermería?

"La enfermería mexicana es reconocida mundialmente y ustedes son profesionales de la salud porque son licenciadas, licenciados, pero, además, tienen esa característica maravillosa que es amor por la gente, es sensibilidad con la gente. Así que este programa es honestidad, es resultados y, sobre todo, es amor al pueblo", afirmó en la asamblea que se desarrolló en la Unidad Médica Especializada para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama de Tampico.

Destacó que "Salud Casa por Casa" fue diseñado como un programa de territorio en el que las y los facilitadores de la salud llegan hasta el lugar más íntimo de cada persona: su hogar, y eso lo perfila como el mejor programa del mundo en cuanto a prevención y atención temprana a la salud y que complementa a las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad.

"En realidad, entran ustedes como enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, pero entra el gobierno, están entrando como parte del servicio público del gobierno a atender, a revisar a las personas. El gobierno debe ser territorial", agregó.

Finalmente, destacó que se trata de un servicio gratuito, que permite garantizar el acceso a la salud como un derecho que ya está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En Tamaulipas, suman más de 37 mil las visitas realizadas como parte de Salud Casa por Casa, en beneficio de 300 mil personas adultas mayores y con discapacidad que hay en la entidad.

Equipamiento

102 camas censables

10 consultorios

2 quirófanos