Protestan maestros del Tec en Madero

Madero, Tam.- Maestros sindicalizados del Tecnológico de Ciudad Madero protestaron este jueves exigiendo la destitución del director del plantel, pues advierten que se están dando irregularidades con respecto a las nuevas plazas laborales, de las cuales dicen se toma atribuciones que no le corresponden para repartirlas entre sus allegados.

PROTESTA

La protesta inició en el interior del plantel y posteriormente se dirigieron a la calle Primero de Mayo, frente a la escuela, que bloquearon por algunos minutos.

Roberto Martínez Robles, líder sindical del SNTE de esta institución de nivel superior, señaló que se liberaron 66 plazas, de las cuales sólo pidió 20 y las otorgó a personas que no estaban a la espera de ese trabajo.

"Ya es mucha corrupción que tiene este director, pero no es tanto la corrupción, sino que está violando los derechos de los trabajadores en relación a las plazas que se acaban de descongelar".

Dijo que están por liberarse otras 34 plazas, mismas que temen que no las vaya a solicitar en su totalidad.

Explicó que el director tiene la facultad de solicitar las plazas, pero al otorgarse se tiene que someter a una comisión dictaminadora y analizar a quién corresponden esas plazas.

Señaló que la institución ahora, con el nuevo director, se encuentra "de cabeza" pues se presumía de ser una escuela líder y su nivel decayó impresionantemente.

"Teníamos 10,500 alumnos y ahorita sólo hay 6 mil. La matrícula se ha ido cayendo".

Asimismo refiere que el director no reconoce que existe un sindicato dentro del plantel, "nos quiere tener cómo si fuéramos un sindicato blanco".

Martínez Robles, dijo que fueron a buscar al director este jueves por la mañana, sin embargo éste no se presentó, "pues alguien le avisó y no quiso estar para no hacer confrontación".