Reprimen a rodanteros

La Avenida Tamaulipas o "Rodolfo Torre Cantú" cómo algunos le conocen, se convirtió este miércoles por la tarde en un campo de batalla entre comerciantes de Mercados Rodantes y elementos de la Guardia Estatal y Tránsito de la localidad, además de algunos funcionarios municipales enviados por el alcalde Erasmo González Robledo.

Y es que los comerciantes del mercado rodante, quienes intentaban laborar en horario vespertino para evitar las altas temperaturas registradas durante horas diurnas fueron reprimidos por la autoridad municipal, quienes se niegan a esta instalación.

De acuerdo con los comerciantes, la acción fue ordenada directamente por el alcalde Erasmo González Robledo, movilizando a más de 10 unidades de la Guardia Estatal y Tránsito municipal, así como empleados municipales.

Los comerciantes denunciaron que los elementos no entablaron diálogo previo y que el operativo derivó en empujones, golpes y detenciones arbitrarias.

Entre las personas agredidas se encontraba una mujer embarazada, quien -según versiones- recibió golpes por parte de los uniformados al oponerse al desalojo.

Se movilizaron más de 10 unidades de la Guardia Estatal y Tránsito municipal.

Videos difundidos en redes sociales muestran cercos policiales, uso de la fuerza física e intimidación contra vendedores, lo que generó críticas hacia la administración municipal.

González Robledo, ya había sido señalado previamente por diversos sectores por presuntas irregularidades en su gestión. Colectivos de derechos humanos advierten que este nuevo episodio refleja un patrón de uso de la fuerza pública para inhibir la protesta o la actividad económica de grupos vulnerables.

Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Ciudad Madero no había emitido una postura oficial sobre el operativo ni sobre las denuncias de agresiones.