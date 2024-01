Se suicida y deja recado póstumo

Madero, Tam.

Un hombre que se encontraba agobiado por problemas económicos decidió quitarse la vida en el interior de la casa de sus padres, siendo descubierto por su madre y hermano quienes desafortunadamente nada pudieron hacer para salvarlo.Se trata de quién fue identificado como Carlos "N" de 52 años de edad, quien dejó una carta a sus familiares explicando los motivos terminar con los días de su existencia, posteriormente ató una cuerda a su cuello y a una de las ventanas y así se quitó la vida.

En su carta el hombre escribió: "No se culpe de mi muerte a nadie, ya no puedo vivir con muchos problemas, tengo mucha depresión, me siento una basura ya he ocasionado muchos problemas, a los años que tengo soy un arrimado en la casa de mi padre, yo no tengo nada, ninguna cosa mía estoy quebrado, no tengo nada. Carlos".

Fue su madre, de nombre Guadalupe, quien lo descubrió colgando de la ventana dando aviso de inmediato a su otro hijo, Alejandro quien la ayudó a descolgarlo mientras daban aviso al número de emergencias.Desafortunadamente a la llegada de los paramédicos nada pudieron hacer ya por él, arribando al lugar las autoridades de la Fiscalía General de Justicia para dar fe de los hechos y trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense.