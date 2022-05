Piden revocar concesiones en playa Miramar

Miguel Mayorga Ruiz, comerciante del máximo paseo turístico, señaló que hay muchos locales que están abandonados y no se pueden usar debido a que cuentan con concesiones.

Indica que sólo unos 6 locales son utilizados en el área de artesanías, casi a un costado del acceso a la escollera.

"Esta semana Santa no pude trabajar debido a que pedí un espacio a ciudad Victoria y no me han resuelto aún".

Indica que se trata de más de 60 locales los que están sin uso, todos ellos a bordo del bulevar Costero, "yo les pedí a las autoridades que vengan a investigar, porqué no se usan y que les retiren las concesiones y las otorguen a quienes sí queremos trabajar".

Señaló que muchos de los comerciantes de la playa están laborando en el ambulantaje en espera de que se liberen áreas para poderlas ocupar y trabajar allí.

Señala que trabajar de ambulante es mucho más difícil y las percepciones son menores, toda vez que hay zonas restringidas para ellos.

"Muchos se han dedicado a otros trabajos, como la albañilería, más porque el trabajo en la playa ya viene siendo nomás temporal.

Dijo que esos locales están abandonados y son objeto de vandalismo y robos, lo que ocasiona una mala imagen para el turismo.

Indica Mayorga Ruiz que han tenido conocimiento de que hay personas que tienen hasta tres locales y aparte tienen en otros lugares de la playa.

Por ello, pidió todos aquellas concesiones de espacios de venta en la playa sean revocados y entregados a quienes verdaderamente tienen las ganas de trabajar.