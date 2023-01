Cámaras para transito serán hasta febrero

Para este próximo mes de febrero podrían entrar en operación las cámaras corporales de vigilancia con lo que se garantizaría que no existan actos de corrupción de parte de agentes de Tránsito.

El Secretario del Ayuntamiento Juan Antonio Ortega Juárez, indicó aunque es obligatorio que los agentes y cualquier funcionario público no caigan en actos de corrupción, se incorporará esta medida a fin de dar garantía a la ciudadanía sobre el actuar de estos elementos viales.

Señaló que de inicio adquirirán 25 cámaras corporales para igual número de elementos lo que permitirá supervisar el trabajo que desempeñan.

Explicó que cada elemento portería los dispositivos de monitoreo en sus uniformes, para lo cual existiría un departamento de monitoreo.

"Esperemos poder adquirir otro tanto para ya tener una guardia completa", indicó y remarcó, "no es importante sino que es una obligación por parte del servidor público no caer en actos de corrupción y también convocar a la ciudadanía para que no propicie ese tipo de asuntos".