Olvida Fiscalía denuncia

A pesar de que se entregaron pruebas fehacientes del ilícito en contra del ex alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, así como de funcionarios de primer nivel, desde hace poco más de 5 años la denuncia no ha prosperado en la Fiscalía Anticorrupción, pues el expediente sigue en el "tintero".

Salvador Muñoz Contreras, síndico del Ayuntamiento, dijo que la última vez que fue requerido en la Fiscalía en Ciudad Victoria fue el mes de marzo del 2022 en donde se presentó a realizar una ratificación que no les quedaba claro a los representantes sociales.

Desde el inicio de la administración pasada, se denunció el faltantes en varias áreas, señalando al ex alcalde, el Ex Tesorero, la Ex Secretaria Particular, el ex director de Servicios Públicos y al ex Secretario de la comuna.

Se hace referencia al faltante de equipo, cómo radios de comunicación, equipo de limpieza, y hasta un motor de una unidad motriz, equipo de oficina, además de inconsistencias administrativas que dejaban entrever faltantes económicos.

La denuncia se estableció en el 2018 ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y posteriormente ante la Fiscalía Anticorrupción.

Dijo que evidentemente esta denuncia está rezagada y quizás ya en el archivo, pues desde hace un año no se ha visto nada al respecto.