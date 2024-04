Mujer maderense celebra 100 años de vida

Madero, Tam.- Nacida el 28 de abril de 1924, doña Elisa Castro Mayorga ha sido celebrada por sus hijos, nietos y bisnietos sus 100 años de vida, los cuales aseguró ha vivido con plenitud y sin enfermedades graves ni dolencias.

Señaló que su padre la registró hasta 6 noviembre del mismo año, junto con una tía de nombre Amalia "(hija de mi abuelo Pedro Castro Gática)".

Tuvo cuatro hermanos, todos ellos menores que ella y ya finados.

"Mis padres eran Juan Castro Rodríguez y María Ignacia Mayorga González. Mis finados hermanos Rubén, Josefina, Juanita y Rosa Catalina Castro Mayorga".

Nació en casa una casa de la colonia La Barra (Doña Cecilia), en donde, hasta los casi 9 años vivió en esa zona, "después nos mudamos a la casa de calle Díaz Mirón, en Villa Doña Cecilia, hoy Ciudad Madero".

"Nunca probé los mariscos- mi papá decía que salía roña".

Estudió corte y confección por casi dos años en la escuela "MC Alejo" y a los 22 años se casó (ya grande para la época), con Alfonso Martínez Florencia, teniendo como hijos a Alfonso (f), Juan Ángel (f), Fernando, Cristina, Carlos y Rosa Idalia.





Quedó viuda a los 36 años con 6 hijos: Juan Ángel, Fernando, Cristina, Carlos, Rosa Idalia y Juanita de los Ángeles ( está última hija de su hermana Rosa Catalina).

"Tuve diferentes trabajos, en esa época era difícil, puesto que las mujeres sólo estábamos en casa. Conté siempre con apoyo de mi madre y salí adelante con todos mis hijos, formando personas de bien".

Tiene 18 nietos, 5 hombres y 13 mujeres, 20 bisnietos que aún no tienen descendencia.

"Mi vida es maravillosa, veo, escucho, como de todo: desde chicharrón, mole, menudo, tortilla de harina y maíz, gorditas; mi salud es perfecta, no me duele nada, ni mis piernas... Jamás he sentido un dolor, yo creo que más delante".

"La vida no me debe nada, soy plenamente feliz", relató después de un siglo de vida.