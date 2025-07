Hacen escala en Miramar ciclistas de la ´Chichimeca´

Como parte de un recorrido de más de 4,300 kilómetros que conecta a Piedras Negras, Coahuila, con Chetumal, Quintana Roo, la Ruta Chichimeca hizo una parada técnica en playa Miramar, donde los participantes disfrutaron de la belleza del destino y resaltaron el ambiente de tranquilidad que se vive actualmente en la zona sur de Tamaulipas.

Roberto Herrera, ciclista originario de Ciudad Victoria, se unió este año por primera vez al contingente, cumpliendo un anhelo que había postergado por años.

Aprovechó sus vacaciones para incorporarse cuando supo que la caravana atravesaría el estado.

"Me llamaron y no lo dudé. Me integré hasta donde duren mis vacaciones. Tamaulipas nos ha recibido de forma excelente con atenciones y hospitalidad en cada municipio. Es algo que uno se lleva para siempre", expresó.

Como parte de la tradición, Herrera porta un bastón de mando que simboliza el espíritu de la ruta -que este 2025 celebra su edición número 22- y que se entrega de manera ceremonial en cada escala para compartir mensajes, listones y recuerdos con comunidades locales.

El trayecto arrancó en Piedras Negras y ha cruzado municipios como Hidalgo y Guerrero, entrando a Tamaulipas por Nuevo Laredo y continuando por Ciudad Guerrero, Camargo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Jiménez, Soto La Marina, Villa de Casas, Ciudad Victoria, Llera, Gómez Farías, Ocampo, El Naranjo, Antiguo Morelos, El Mante, González y ahora Ciudad Madero. El destino final será Chetumal, Quintana Roo, tras 74 días de travesía.